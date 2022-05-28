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Okul çatısında korku dolu anlar! Bıçakla kendi öldürmeye kalktı

İHA
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Giriş: 28.05.2022 12:08
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8. sınıf öğrencisi, eline aldığı bıçakla okulun çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman çatının kenarına yaklaşan genci gören, okul arkadaşları, öğretmenler ve çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
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