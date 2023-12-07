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Okmeydanı'nda metrobüs faciası! Durağın altını üstüne getirdi! 1 kişi yaralı
Kaza, saat 02.00 sıralarında, metrobüs hattının Okmeydanı Hastane durağında meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar istikametinde seyir halindeki 34 TR 6201 plakalı metrobüs, Okmeydanı Hastane durağına yanaşırken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce durak girişindeki reklam panosuna ardından durağın tentesine çarptı. Çarptıktan sonra ilerlemeye devam eden metrobüs, yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Reklam panosu ve tenteden kopan parçalar durağa ve D-100 karayoluna fırladı. Kazada, metrobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre metrobüs trafiğine kapanan Okmeydanı - Hastane durağı İBB çalışanlarının temizlik çalışmaları ardından yeniden açıldı.