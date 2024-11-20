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Okey oynarken pompalı tüfekle saldırıya uğradı! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Okey oynarken pompalı tüfekle saldırıya uğradı! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.11.2024 23:12
Elazığ merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle kahvehaneye gelen Y.P., arkadaşlarıyla okey oynayan M.B.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Olayda, M.B. yaralanırken saldırgan şahıs ise kahvehanedeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Yaşanan arbedede saldırgan şahıs, darp edildi ve bıçaklandı. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tedavisi tamamlanan ve İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Y.P. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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