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OKB hastalığına dikkat! Obsesif Kompulsif Bozukluğu nedir?

A Haber
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Giriş: 24.07.2021 12:50
Evden çıktıktan sonra aklınızda hep kapıyı kilitledim mi, ocağı kapattım mı gibi kuşkular oluyorsa bu durumu küçümsemeyin çünkü bunun nedeni psikolojik bir hastalık olabilir. Akıllardaki tüm soruların cevabını A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan Klinik Psikolog Merve Suma Berberoğlu verdi.
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