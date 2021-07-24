OKB hastalığına dikkat! Obsesif Kompulsif Bozukluğu nedir?

Evden çıktıktan sonra aklınızda hep kapıyı kilitledim mi, ocağı kapattım mı gibi kuşkular oluyorsa bu durumu küçümsemeyin çünkü bunun nedeni psikolojik bir hastalık olabilir. Akıllardaki tüm soruların cevabını A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan Klinik Psikolog Merve Suma Berberoğlu verdi.

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