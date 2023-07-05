Okan Buruk’tan Rashica açıklaması

2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Basına açıklamalarda bulunan teknik adam Okan Buruk yeni dönem ile ilgili önemli mesajlar verdi. Buruk, Rashica'nın Aslan'da kalıp kalmayacağına dair net konuştu.