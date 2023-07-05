05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Okan Buruk’tan Rashica açıklaması
2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Basına açıklamalarda bulunan teknik adam Okan Buruk yeni dönem ile ilgili önemli mesajlar verdi. Buruk, Rashica'nın Aslan'da kalıp kalmayacağına dair net konuştu.