24 Temmuz 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ojede büyük tehlike! Sandığınız kadar masum değil
Renkleri ve desenleriyle, kadınların vazgeçilmez olan ojeler, sağlığı tehdit ediyor. Yapılan araştırmalarda; ojelerin yarısından fazlasında "trifenil fosfat" denilen kimyasal madde bulundu. Oje sürdükten 10 saat sonra bile katılımcıların %100 ünün vücudunda kimyasal izlere rastlandı. A Haber’e konuşan Kimyager Fatih Küçükuysal, oje sürerken, kokusunun solunmaması gerektiği konusunda uyardı. Küçükuysal, kimyasal maddelerin hormonları etkilediğini de ifade etti.