Ojede büyük tehlike! Sandığınız kadar masum değil

Renkleri ve desenleriyle, kadınların vazgeçilmez olan ojeler, sağlığı tehdit ediyor. Yapılan araştırmalarda; ojelerin yarısından fazlasında "trifenil fosfat" denilen kimyasal madde bulundu. Oje sürdükten 10 saat sonra bile katılımcıların %100 ünün vücudunda kimyasal izlere rastlandı. A Haber’e konuşan Kimyager Fatih Küçükuysal, oje sürerken, kokusunun solunmaması gerektiği konusunda uyardı. Küçükuysal, kimyasal maddelerin hormonları etkilediğini de ifade etti.