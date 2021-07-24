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Ojede büyük tehlike! Sandığınız kadar masum değil

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Giriş: 24.07.2021 11:49
Renkleri ve desenleriyle, kadınların vazgeçilmez olan ojeler, sağlığı tehdit ediyor. Yapılan araştırmalarda; ojelerin yarısından fazlasında "trifenil fosfat" denilen kimyasal madde bulundu. Oje sürdükten 10 saat sonra bile katılımcıların %100 ünün vücudunda kimyasal izlere rastlandı. A Haber’e konuşan Kimyager Fatih Küçükuysal, oje sürerken, kokusunun solunmaması gerektiği konusunda uyardı. Küçükuysal, kimyasal maddelerin hormonları etkilediğini de ifade etti.
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