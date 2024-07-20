20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı! Katil Timur Cihantimur cezaevinde mahkumlar tarafından darp edildi | Dudağı patladı dişleri kırıldı

Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı! Katil Timur Cihantimur cezaevinde mahkumlar tarafından darp edildi | Dudağı patladı dişleri kırıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2024 10:27
1 Marta İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Timur Cihantimur, tutuklu bulunduğu Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde 3 mahkum tarafından darp edildi.
Dilan Polat tahliye olacak mı?
Dilan Polat tahliye olacak mı?
Katil Timur Cihantimur cezaevinde darp edildi
Katil Timur Cihantimur cezaevinde darp edildi
Gölde kaybolan 2 balıkçının cansız bedeni bulundu!
Gölde kaybolan 2 balıkçının cansız bedeni bulundu!
Çanakkale’de orman yangını!
Çanakkale'de orman yangını!
Giresun’da heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı
Giresun’da heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı
Çanakkale ve Balıkesir’de yangın!
Çanakkale ve Balıkesir'de yangın!
Karısını vahşice öldürüp bahçeye attı!
Karısını vahşice öldürüp bahçeye attı!
Kavşağa kontrolsüz giren otomobil ciple çarpıştı!
Kavşağa kontrolsüz giren otomobil ciple çarpıştı!
Kuş tellere çarptı mahallelinin elektriği kesildi!
Kuş tellere çarptı mahallelinin elektriği kesildi!
Sarıyer Belediyesi’nin su tankeri eve girdi!
Sarıyer Belediyesi’nin su tankeri eve girdi!
Bursa’da sandalye fabrikasında yangın!
Bursa’da sandalye fabrikasında yangın!
Üniversite adaylarına doğru tercih uyarısı!
Üniversite adaylarına doğru tercih uyarısı!
Daha Fazla Video Göster