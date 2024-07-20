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Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı! Katil Timur Cihantimur cezaevinde mahkumlar tarafından darp edildi | Dudağı patladı dişleri kırıldı
1 Marta İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Timur Cihantimur, tutuklu bulunduğu Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde 3 mahkum tarafından darp edildi.