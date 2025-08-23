Ogün Taşay’ın kaza yapmasına sebep olan sürücü tutuklandı

Ogün Taşay henüz 33 yaşında bir motosiklet tutkunuydu. Ani şerit değiştiren bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Sürücü kaçtı kaza gününden bu yana pes etmeyen aile görgü tanığı aramaya başladı. Aile için adalet arayışı son buldu. Ogün Taşay toprağa verildi yakalanan sürücü ise tutuklandı.

