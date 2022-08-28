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Öğretmenlik tercihleri için son tarih 31 ağustos

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 11:47
Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri için geri sayım başladı. Başvurular, 31 Ağustos’a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ayrıntıları A Haber ekibinden Ece Altuğ aktardı.
Öğretmenlik tercihleri için son tarih 31 ağustos
Öğretmenlik tercihleri için son tarih 31 ağustos
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