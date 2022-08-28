28 Ağustos 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Öğretmenlik tercihleri için son tarih 31 ağustos
Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri için geri sayım başladı. Başvurular, 31 Ağustos’a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ayrıntıları A Haber ekibinden Ece Altuğ aktardı.