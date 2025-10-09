Öğretmenleri taşıyan minibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüs çarpıştı. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

