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Öğretmenlere verilen hazırlık ödeneğine yüzde 192 zam

Öğretmenlere verilen hazırlık ödeneğine yüzde 192 zam

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 14:19
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler seslendi. Yeni eğitim öğretim döneminde atılması gerekenleri tek tek anlattı. Ayrıca öğretmenlere bir kereye mahsus verilen hazırlık ödeneğine de zam yapıldı.
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