04 Eylül 2022, Pazar
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Öğretmenlere hangi iyileştirmeler yapıldı?
Öğretmenler, toplumun en özverili ve saygıdeğer unsurları. Son 20 yılda öğretmenlere birçok iyileştirme yapıldı. Ekibimiz neler değiştiğini öğretmenlere sordu.