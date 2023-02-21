21 Şubat 2023, Salı
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Öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için soba üretti
Bitlis'in Tatvan ilçesinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için soba üretti.