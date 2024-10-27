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Öğretmen eşini babasının mirasını almadığı için öldürmüş

Öğretmen eşini babasının mirasını almadığı için öldürmüş

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 18:42
Konya'da ders vermek için gittiği site önünde öğretmen karısını öldüren zanlının ifadesinde, "Babası öldükten sonra miras kalmıştı, kendi payına düşeni alması istedim kabul etmediği için bu nedenlerle tartışma çıktı, olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.
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