Öğretmen eşini babasının mirasını almadığı için öldürmüş

Konya'da ders vermek için gittiği site önünde öğretmen karısını öldüren zanlının ifadesinde, "Babası öldükten sonra miras kalmıştı, kendi payına düşeni alması istedim kabul etmediği için bu nedenlerle tartışma çıktı, olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.