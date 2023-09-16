Öğretmen atamalarında mülakat süreci nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında öğretmenlere ve yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde öğretmen atamalarında mülakat yapılmasına ilişkin tartışmalara değinen Bakan Tekin "Mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50" ifadelerini kullandı.