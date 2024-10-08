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Öğrencisini eşinden öğrendiği hemlich manevrası ile kurtardı!

Öğrencisini eşinden öğrendiği hemlich manevrası ile kurtardı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 15:09
Eskişehir’de bulunan Avukat Şahap Demirer İlkokulu’nda öğrenim gören İzzettin Abdullah’ın nefes borusuna takılan tost nöbetçi öğretmen tarafından manevrasıyla çıkarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, küçük öğrenci öğretmeninin elini öperek teşekkür etti.
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Öğrencisini hemlich manevrası ile kurtardı!
Öğrencisini hemlich manevrası ile kurtardı!
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