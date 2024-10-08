08 Ekim 2024, Salı
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Öğrencisini eşinden öğrendiği hemlich manevrası ile kurtardı!
Eskişehir’de bulunan Avukat Şahap Demirer İlkokulu’nda öğrenim gören İzzettin Abdullah’ın nefes borusuna takılan tost nöbetçi öğretmen tarafından manevrasıyla çıkarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, küçük öğrenci öğretmeninin elini öperek teşekkür etti.