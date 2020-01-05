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05.01.2020

Öğrencisi Mahmut hocayı anlattı! Münir Özkul anısına... |Video

Türk sinemasının usta oyuncusu Münir Özkul nam-ı diğer Hababam Sınıfı filminin Mahmut hocası... Yeşilçam'ın emektar ismi Özkul'u vefatının ikinci yılında "Hababam Sınıfı" filmindeki öğrencisi "Hayta İsmail" karakterini canlandıran oyuncu ve müzisyen Ahmet Arıman anlattı. 2003 yılından bu yana KOAH ve demans hastalığı ile mücadele eden Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul 92 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etmişti.

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