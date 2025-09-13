13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Öğrencilerin güvenli seyahat etmesi için zabıta ve polis teyakkuza geçti
Öğrencilerin güvenli seyahat etmesi için zabıta ve polis teyakkuza geçti

Öğrencilerin güvenli seyahat etmesi için zabıta ve polis teyakkuza geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 09:49
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öğrencilerin güvenli seyahat etmesi için zabıta ve polis teyakkuza geçti
Kadıköy’de 20 katlı inşaatta yangın
Kadıköy'de 20 katlı inşaatta yangın
Diyarbakır’da 269 kilo esrar ele geçirildi!
Diyarbakır’da 269 kilo esrar ele geçirildi!
Kanlı tartışma! 25 yaşındaki genç...
Kanlı tartışma! 25 yaşındaki genç...
Otomobil kamyona arkadan çarptı!
Otomobil kamyona arkadan çarptı!
21 kök kenevir imha edildi
21 kök kenevir imha edildi
Binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Denizde beyin kanaması geçirdi!
Denizde beyin kanaması geçirdi!
Frene basmadı! Kaza geliyorum dedi
Frene basmadı! Kaza "geliyorum" dedi
Van Gölü çocuklarla keşfediliyor
Van Gölü çocuklarla keşfediliyor
Öğrencilerin güvenli için sıkı denetim!
Öğrencilerin güvenli için sıkı denetim!
Trump: ABD’deki protestoların finansörü Soros!
Trump: ABD'deki protestoların finansörü Soros!
İzmir’de çöp krizi devam ediyor!
İzmir'de çöp krizi devam ediyor!
Daha Fazla Video Göster