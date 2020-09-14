Koronavirüs salgını sürecinde ara verilen eğitim öğretim sürecine EBA üzerinden devam etse de öğretmenlerini özleyen öğrenciler için yepyeni bir proje daha hizmete girdi. Tokat'ta öğrencilerin kitap ihtiyaç duyduğu ders araç ve gereçleri gönüllü öğretmenler tarafından karşılanıyor. "Mobil öğretmen projesi" adı verilen sistemde gönüllü danışman öğretmenler motosikletlerle öğrencilerin hizmetinde... A Haber muhabiri öğrencileri için seferber olan o öğretmenleri görüntüledi.

Koronavirüs salgını sürecinde ara verilen eğitim öğretim sürecine EBA üzerinden devam etse de öğretmenlerini özleyen öğrenciler için yepyeni bir proje daha hizmete girdi. Tokat'ta öğrencilerin kitap ihtiyaç duyduğu ders araç ve gereçleri gönüllü öğretmenler tarafından karşılanıyor. "Mobil öğretmen projesi" adı verilen sistemde gönüllü danışman öğretmenler motosikletlerle öğrencilerin hizmetinde... A Haber muhabiri öğrencileri için seferber olan o öğretmenleri görüntüledi.