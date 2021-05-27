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Öğrencilere telafi kursları geliyor | Eğitimde telafi uygulaması nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 27.05.2021 11:40
Güncelleme:27.05.2021 11:56
Öğrenciler için uzaktan eğitim devam ederken, telafi eğitiminin nasıl olacağı merak ediliyor. İşte bu konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Telafi eğitimi sürecinin başlayacağını duyurdu. Eğitimde telafi uygulaması nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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