Öğrenciler yolda yavru aslan buldu! Yavru aslan her yerde aranıyor

Şanlıurfa'da öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu. Aslanın görüntülerini çeken öğrenciler yetkililere haber verdi. Yetkililer şimdi her yerde o yavru aslanı arıyor.

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