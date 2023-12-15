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Öğrenciler yolda yavru aslan buldu! Yavru aslan her yerde aranıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 15:55
Şanlıurfa'da öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu. Aslanın görüntülerini çeken öğrenciler yetkililere haber verdi. Yetkililer şimdi her yerde o yavru aslanı arıyor.
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