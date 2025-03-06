Öğrenciler en çok dijital ortamda şiddet görüyor! İzinsiz bilgi paylaşımı mağdur ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerine yönelik "şiddet algısı araştırması" yaptı. O araştırma öğrencilerin dijital zorbalıkla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Öğrenciler en çok dijital ortamda şiddete maruz kaldığını düşünüyor. İşte o araştırmanın sonuçları.

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