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Öğrenciler en çok dijital ortamda şiddet görüyor! İzinsiz bilgi paylaşımı mağdur ediyor

Öğrenciler en çok dijital ortamda şiddet görüyor! İzinsiz bilgi paylaşımı mağdur ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 15:46
Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerine yönelik "şiddet algısı araştırması" yaptı. O araştırma öğrencilerin dijital zorbalıkla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Öğrenciler en çok dijital ortamda şiddete maruz kaldığını düşünüyor. İşte o araştırmanın sonuçları.
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Öğrenciler en çok dijital ortamda şiddet görüyor! İzinsiz bilgi paylaşımı mağdur ediyor
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