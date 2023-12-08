Öğrenciler deprem korkusunu yeniden yaşadı! Kaymakamlık inceleme başlattı

Asrın felaketinde deprem korkusunu iliklerine kadar yaşayan Hatay İskenderun'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı yapıldı. 5 katlı bina toz duman için yerle bir olurken yan tarafındaki İlkokulda öğrenciler o anları izliyordu. Birçoğu deprem korkusunu yeniden yaşadı, korkuyla kaçıştı. İşte o haberin detayları…

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