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Öğrenci yakınları 4 öğretmeni darbetti

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Giriş: 24.11.2023 15:42
Şanlıurfa'da bir okulda öğretmenlerin yangın merdiveninden inmemesi konusunda uyardığı öğrencinin yakınları, okulu bastı. Müdür ile 3 öğretmeni darbeden 4 şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öğrenci yakınları 4 öğretmeni darbetti
Öğrenci yakınları 4 öğretmeni darbetti
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