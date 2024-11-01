02 Kasım 2024, Cumartesi
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Oğluyla tartışan çocuğu ezdi! Kadının savunması pes dedirtti: Kazayla oldu!
Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla tartışan çocuğu otomobiliyle ezdiği iddiasıyla yargılanan kadın ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık olayın kazara meydana geldiğini ifade ederek, "Oğluma boncuk atan çocukları görünce arabayı sağa çektim yavaşladım, hatta durdum. Araba bir anda hareket etti. Benim isteğim dışında hareket etti" dedi. 12 yaşındaki çocuğun annesi ise "Doktorlar, oğlumun omzundan ameliyat olacağını söyledi. Bu ameliyatı hayati tehlikesi yüksek olduğu için hiçbir doktor yapmak istemiyor. Benim oğlum bir daha cimnastik yapamayacak" ifadelerini kullandı.