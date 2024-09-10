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Oğlunun kullandığı traktörün altında can verdi

Oğlunun kullandığı traktörün altında can verdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 16:17
Bursa'da devrilen traktörden atlayan sürücü hayatta kalırken, tekerlek üzerinde oturan annesi ise hayatını kaybetti.
Oğlunun kullandığı traktörün altında can verdi
Oğlunun kullandığı traktörün altında can verdi
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