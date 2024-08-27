Oğlunun kavga ettiği çocuğa dehşeti yaşatmıştı: Ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi

Bolu’nun Gerede ilçesinde 11 Ağustos’ta G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y.’i otomobiliyle ezdi. Kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y.’yi çıkarmaya çalıştı. Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. S.E.Y.’nin, olayı gerçekleştiren G.M.U.’nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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