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Oğlunun isminin yaşatılması için 20 milyonluk araziyi bakanlığa bağışladı

Oğlunun isminin yaşatılması için 20 milyonluk araziyi bakanlığa bağışladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 30.03.2025 10:55
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 14 yaşındaki oğlunu kalp krizinden kaybeden Mudanya Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert, oğlunun isminin yaşatılması için İznik'teki 20 milyon liralık imarlı arsasını Sağlık Bakanlığına bağışladı. Bu jest karşısında belediye de genç Egehan'ın isminin İznik Sahili'ndeki bir parka verileceğine açıkladı.
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Oğlunun isminin yaşatılması için 20 milyonluk araziyi bakanlığa bağışladı
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