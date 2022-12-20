20 Aralık 2022, Salı
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Oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
Esenler'de 18 yaşındaki gence içki içirip zorla ilişkiye girdiği iddia edilen 58 yaşındaki Erdin B.'yi çırılçıplak soyan anne, sokak ortasında öldüresiye dövdü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Erdin B.'yi hastaneye kaldırdı.