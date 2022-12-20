20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü

Oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2022 11:35
Esenler'de 18 yaşındaki gence içki içirip zorla ilişkiye girdiği iddia edilen 58 yaşındaki Erdin B.'yi çırılçıplak soyan anne, sokak ortasında öldüresiye dövdü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Erdin B.'yi hastaneye kaldırdı.
Çırılçıplak soyup öldüresiye dövdü
Çırılçıplak soyup öldüresiye dövdü
Müşteri seçen taksici kamerada!
Müşteri seçen taksici kamerada!
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!
Komodo ejderinin yavru keçiyi canlı canlı yedi!
Komodo ejderinin yavru keçiyi canlı canlı yedi!
Adana’da baba vahşeti!
Adana’da baba vahşeti!
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Anadolu’da kar ve soğuk hava!
Anadolu’da kar ve soğuk hava!
Lapa lapa kar yağdı
Lapa lapa kar yağdı
Türkiye’nin nüfusu ne kadar?
Türkiye’nin nüfusu ne kadar?
Polis çatıdaki genci ölümün kıyısından son anda aldı
Polis çatıdaki genci ölümün kıyısından son anda aldı
İznik Gölü’nde kuraklık çanları!
İznik Gölü’nde kuraklık çanları!
Hava soğudu tezgahlar şenlendi!
Hava soğudu tezgahlar şenlendi!
Daha Fazla Video Göster