20 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba takla atarak safa durdu

Oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba takla atarak safa durdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2020 14:17
Güncelleme:20.10.2020 14:26
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin oğluna camiyi sevdirmek için takla atıp namaza durması, oğlunun da babasının hareketlerini tekrarlaması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyazı ilçesindeki Yunus Emre Cami'ne, cemaat namazın farzını kılarken oğluyla birlikte gelen kişi, çorabını giydikten sonra takla atarak safa durdu. Oğlu da caminin içinde tur attıktan sonra babası gibi takla atıp namaza durdu.

Yüzlerde tebessüm oluşturan görüntüler caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Babanın oğlunu camiye alıştırmaya çalıştığı öğrenildi.

Oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba...
Oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba...
9'uncu yılında yeni görüntüler ortaya çıktı!
9'uncu yılında yeni görüntüler ortaya çıktı!
Puma saldırısına uğrayan genç A Haber'de
Puma saldırısına uğrayan genç A Haber'de
İstanbul'da 'mavi kedi' şaşkınlığı
İstanbul'da 'mavi kedi' şaşkınlığı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bir ödül daha
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bir ödül daha
Aracın içine atlayıp...
Aracın içine atlayıp...
Kare kare dehşet! İşte o anlar
Kare kare dehşet! İşte o anlar
A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde
A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde
Uçakta iğrenç olay! Kadın yolcu...
Uçakta iğrenç olay! Kadın yolcu...
Nefes kesen anlar! Yer çekimine meydan okudular
Nefes kesen anlar! Yer çekimine meydan okudular
Topkapı Harem’i ziyarete açıldı! 2014 yılından beri kapalıydı
Topkapı Harem’i ziyarete açıldı! 2014 yılından beri kapalıydı
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Daha Fazla Video Göster