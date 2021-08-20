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Oğlu selde kaybolan annenin yürek yakan feryadı: Bu acının tarifi yok

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Giriş: 20.08.2021 12:36
Yüreğimizi paramparça eden sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da geriye yürekleri yakan hikayeler kaldı. Orada bir annenin feryadı var. Selde ailesinden 4 kişiyi kaybeden Şükriyye Harrarcı kaybolan oğlundan gelecek güzel bir haberi bekliyor. Acılı annenin tek isteği var oğlunun bulunması. Harrarcı, “Oğlumu, torunumu, gelinimi gelinimin babası dört kişiyi birden kaybettim. Dört kişiye mezar oldu bu ev. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çiçeği burnunda 19 yaşında yavrum gitti.” ifadelerini kullandı.
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