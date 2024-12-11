11 Aralık 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Oğlu 3 kişiyi yaraladı olay yerindeki baba da ilk duruşmada tutuklandı

Oğlu 3 kişiyi yaraladı olay yerindeki baba da ilk duruşmada tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2024 15:34
Güncelleme:11.12.2024 15:35
Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan kavgada 2 garson ile 1 güvenlik görevlisini tabanca ile yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Mertcan Akça'nın (26) babası Köksal Akça (54) da 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlaması ile ilk duruşmada tutuklandı. Dava dosyasına kavga ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri girerken, Köksal Akça'nın avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin tesadüfen olayı gördüğünü, kavgayı ayırmak için araya girdiğini, yeni görüntülerle de bu durumun sabit olduğunu savundu.
Oğlu 3 kişiyi yaraladı olay yerindeki baba da ilk duruşmada tutuklandı
Oğlu 3 kişiyi yaraladı baba da ilk duruşmada tutuklandı
Oğlu 3 kişiyi yaraladı baba da ilk duruşmada tutuklandı
Tem otoyolunda korkutan yangın
Tem otoyolunda korkutan yangın
Van’da ev yangını
Van’da ev yangını
2 katlı ev alev alev yandı
2 katlı ev alev alev yandı
Yağışlar Ula Göleti’nin su seviyesini yükseltti
Yağışlar Ula Göleti'nin su seviyesini yükseltti
Operasyona gider gibi hırsızlık yaptı
Operasyona gider gibi hırsızlık yaptı
35 aracın karıştığı feci kazada korku dolu anlar
35 aracın karıştığı feci kazada korku dolu anlar
Can Borcu 1.Bölüm Fragmanı
Can Borcu 1.Bölüm Fragmanı
Otel odasında ölü bulundu
Otel odasında ölü bulundu
Elazığ’da hırsızlar girdikleri iki evi soydu!
Elazığ’da hırsızlar girdikleri iki evi soydu!
Kışın C vitamini tüketimine dikkat!
Kışın C vitamini tüketimine dikkat!
Diyarbakır’da petrol kuyusunda yangın
Diyarbakır’da petrol kuyusunda yangın
Daha Fazla Video Göster