Oğlu 3 kişiyi yaraladı olay yerindeki baba da ilk duruşmada tutuklandı

Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan kavgada 2 garson ile 1 güvenlik görevlisini tabanca ile yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Mertcan Akça'nın (26) babası Köksal Akça (54) da 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlaması ile ilk duruşmada tutuklandı. Dava dosyasına kavga ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri girerken, Köksal Akça'nın avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin tesadüfen olayı gördüğünü, kavgayı ayırmak için araya girdiğini, yeni görüntülerle de bu durumun sabit olduğunu savundu.