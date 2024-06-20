20 Haziran 2024, Perşembe
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Öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu darp etti! Ardından tehditler savurdu | O anlar kamerada…
Fatih'te parkta oynadıkları esnada bir çocuk ile kavga eden 7 yaşındaki çocuk, dün akşam saatlerinde gitmiş olduğu bakkalda kavga ettiği çocuğun babası tarafından darp edildi. Küçük çocuğun darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken öfkeli babanın küçük çocuğa karşı, "Seni öldürürüm, seni gebertirim" dediği duyuldu.