Off-Road festivalinde kaza! Araç takla attı sürücü yarışa devam etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Off-Road festivalinde araçlardan biri engelli parkurda takla attı. Sürücü yarışa devam etmek istedi ancak araç arızalanınca olmadı. İşte o görüntüler…

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