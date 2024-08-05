05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Odunlukta çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı
Bolu’nun Aktaş Mahallesi’nde bir odunlukta çıkan yangın, yanında bulunan ağaca sıçradı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakınında bulunan eve sıçramadan söndürüldü.