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Ocaktaki yemek ölüm getirdi! Emekli astsubay hayatını kaybetti

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Giriş: 13.12.2023 09:22
İzmir'in Balçova ilçesinde 81 yaşındaki emekli astsubay, ocağa koyduğu tenceredeki yemeğin yangın çıkarması sonucu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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