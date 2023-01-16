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Ocak'ta rekor sıcaklar geliyor! Kuraklık habercisi mi? Kar ve Yağmur ne zaman gelecek? İşte İstanbul’da barajların doluluk oranı

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 13:44
Ocak ayının ikinci haftasını geride bıraktık ancak yağışlar yetersiz. Ocak ayında sıcaklık rekorları kırılabileceği bildiriliyor. Sıcaklığın bazı bölgelerde 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı. Toprak İlmi ve Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tolunay, “Kesinlikle kuraklığın habercisi” ifadelerini kullandı.
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