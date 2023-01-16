Ocak'ta rekor sıcaklar geliyor! Kuraklık habercisi mi? Kar ve Yağmur ne zaman gelecek? İşte İstanbul’da barajların doluluk oranı

Ocak ayının ikinci haftasını geride bıraktık ancak yağışlar yetersiz. Ocak ayında sıcaklık rekorları kırılabileceği bildiriliyor. Sıcaklığın bazı bölgelerde 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı. Toprak İlmi ve Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tolunay, “Kesinlikle kuraklığın habercisi” ifadelerini kullandı.

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