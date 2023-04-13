O sahilde çökmeler devam ediyor! Uzman isim uyardı: Olası bir depremde...

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar sahilindeki yürüyüş yolunda çökmeler artarak devam ediyor. Sahil şeridinin üst kısımlarının heyelan alanı olduğunu belirten Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Kuzey Anadolu fay hattı buraya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Olası büyük bir depremde bu sahil şeridimiz çok daha büyük zarar görebilir. Bu nedenle buralarda acil önlemler alınması gerekiyor. Sıvılaşmaya bağlı olarak da burası yaklaşık 1.5 metre daha denize doğru kayacaktır" dedi. Sahilde yürüyüş yapan Reşit Şahin, yürüyüş yolunun onarılması gerektiğini belirterek, "Annem biraz önce geçerken korktu. Bu yola müdahale edilmesi lazım. Sabah yürüyüşe geldiğimizde tehlikeli oluyor." diye konuştu.