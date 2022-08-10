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O illere sel ve dolu yağışı uyarısı! Meteoroloji'nin uyarısı sonrası etkisini gösteriyor! İstanbul ve Ankara için saat verildi... Güncel hava durumu

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Giriş: 10.08.2022 09:38
Güncelleme:10.08.2022 09:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtirken olası su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Çok sayıda ilde sel ve dolu yağışı tehlikesi olduğunun altının çizildiği açıklamalar sonrası bazı illerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Ankara Valiliği ise yaptığı açıklamada olası dolu yağışlarına karşı vatandaşlardan tedbir almalarını istedi. Kuvvetli sağanak yağışın akşam saatlerinde İstanbul'da da etkili olması bekleniyor. Peki sağanak yağış ne zaman başlayacak? Yağmur ne zaman bitecek? İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu...
O illere sel ve dolu yağışı uyarısı!
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