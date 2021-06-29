O ilimizde sıra dışı olay! Görenler gözlerine inanamadı

Muğla Datça'da yaşanan bu olay, görenleri dehşete düşürdü. Sahilde gezen vatandaşlar kıyıya vurmuş dev bir köpekbalığı gördü. 3 metre boyu ve 200 kilo ağırlığı ile tam bir "canavarı" andıran köpekbalığı bölgede büyük şaşkınlığa neden oldu. Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu "Karnındaki şişlikten büyük ihtimalle yavru bırakma veya besleme amaçlı kıyıya yaklaşmış olabilir." dedi.