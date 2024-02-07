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O ilimizde ortaya çıktılar! Gören telefona sarıldı

İHA
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Giriş: 07.02.2024 13:22
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yunus balıkları denizde adeta dans etti. O anları gören vatandaşlar yunus balıklarının dans resitalini izlerken, bazıları ise kayda aldı.
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