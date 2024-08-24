O ilimizde ortaya çıktı! Nesli tükenme tehlikesi altında...

Evinde bahçe düzenlemesi yapan Bestami Ateş, çalıların arasında gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Uzun zamandır doğada olduğunu belirten Ateş, "Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN