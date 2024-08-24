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O ilimizde ortaya çıktı! Nesli tükenme tehlikesi altında...

O ilimizde ortaya çıktı! Nesli tükenme tehlikesi altında...

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 09:46
Evinde bahçe düzenlemesi yapan Bestami Ateş, çalıların arasında gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Uzun zamandır doğada olduğunu belirten Ateş, "Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım" ifadelerini kullandı.
O ilimizde ortaya çıktı! Nesli tükenme tehlikesi altında... O İLİMİZDE ORTAYA ÇIKTI! NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA...

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