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O ilimizde büyük heyecan! Tarlasında su ararken öyle bir şey buldu ki... A Haber görüntüledi: Meslek hayatım boyunca benzerini görmedim

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 12:21
Tarlasında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi Hilmi Yılmaz, petrol benzeri siyah sıvı ile karşılaştı. Üzüm bağında açılan kuyudan petrol benzeri yanıcı sıvı çıktı. A Haber muhabiri Tayfun Er o noktadan detayları aktardı. Arazi sahibi Hilmi Yılmaz yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
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