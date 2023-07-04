04 Temmuz 2023, Salı
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O ili yılanlar bastı! Uzmanlar uyardı: Bu kokuyu alırsa sizin de evinize girer!
Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar Mersin'de korku dolu günlere neden oldu. Yaşam alanlarının daralması nedeniyle yiyecek arayışını insanların olduğu bölgede yapmak zorunda kalan yılanlar, evlerden gelen kokulara da karşı koyamıyor. İşte başta Mersin olmak üzere tüm illere uyarı yapan uzmanlar, saklanması gereken yiyecekleri açıkladı.