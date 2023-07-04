04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları O ili yılanlar bastı! Uzmanlar uyardı: Bu kokuyu alırsa sizin de evinize girer!

O ili yılanlar bastı! Uzmanlar uyardı: Bu kokuyu alırsa sizin de evinize girer!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2023 13:01
Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar Mersin'de korku dolu günlere neden oldu. Yaşam alanlarının daralması nedeniyle yiyecek arayışını insanların olduğu bölgede yapmak zorunda kalan yılanlar, evlerden gelen kokulara da karşı koyamıyor. İşte başta Mersin olmak üzere tüm illere uyarı yapan uzmanlar, saklanması gereken yiyecekleri açıkladı.
O ili yılanlar bastı!
O ili yılanlar bastı!
Hacılar Türkiye’ye dönmeye başladı!
Hacılar Türkiye’ye dönmeye başladı!
Meteorolojiden çok sayıda ile uyarı!
Meteorolojiden çok sayıda ile uyarı!
Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı
Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı
Korhan Berzeg nerede?
Korhan Berzeg nerede?
FETÖ’nün imamından CHP’li isme kaset mesajı
FETÖ'nün imamından CHP'li isme "kaset" mesajı
Burdur’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Burdur’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü
Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü
Adana’da DEAŞ operasyonu!
Adana'da DEAŞ operasyonu!
Balıkesir’de korkunç kaza!
Balıkesir'de korkunç kaza!
Tatil için geldiği köyde Buz Mağarası’na düştü!
Tatil için geldiği köyde Buz Mağarası'na düştü!
Azerbaycan’da gece vakti korkutan deprem!
Azerbaycan'da gece vakti korkutan deprem!
Daha Fazla Video Göster