20 Ağustos 2025, Çarşamba
O iddiaların görüntüsü çıktı!
Yaklaşık bir ay önce ekranlara taşıdığımız haberde, iş görüşmesine giden genç bir kadının tacize uğradığını ve bunu dile getirdiğinde tehdit edildiğini aktarmıştık. O günden bu yana hukuki süreç ve soruşturma devam ediyordu. Şüpheli, savunmalarında iddiaları reddetse de dava dosyasına tacize dair görüntü kayıtları da girdi.