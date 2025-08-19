O iddiaların görüntüsü çıktı!

Yaklaşık bir ay önce ekranlara taşıdığımız haberde, iş görüşmesine giden genç bir kadının tacize uğradığını ve bunu dile getirdiğinde tehdit edildiğini aktarmıştık. O günden bu yana hukuki süreç ve soruşturma devam ediyordu. Şüpheli, savunmalarında iddiaları reddetse de dava dosyasına tacize dair görüntü kayıtları da girdi.

