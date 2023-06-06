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O gençten acı haber! Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapılmıştı

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Giriş: 06.06.2023 15:19
Antalya’da geçen aylarda korkunç bir olay yaşanmıştı. 23 yaşındaki Halit Cankurt ile arkadaşı Y.K. elektrik direğindeki tele konan papağanı kurtarmak isterken akıma kapıldı. Talihsiz gençten 58 gün sonra kahreden haber geldi...
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