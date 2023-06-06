06 Haziran 2023, Salı
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O gençten acı haber! Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapılmıştı
Antalya’da geçen aylarda korkunç bir olay yaşanmıştı. 23 yaşındaki Halit Cankurt ile arkadaşı Y.K. elektrik direğindeki tele konan papağanı kurtarmak isterken akıma kapıldı. Talihsiz gençten 58 gün sonra kahreden haber geldi...