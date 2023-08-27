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O çizmeler çürük çıktı! İBB'deki çizmeli vurgunda ikinci skandal... Hem 3 katına aldı hem de şartnameye uymadı

A Haber
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Giriş: 27.08.2023 08:52
CHP'li İBB'nin piyasanın 3 katı fiyatına aldığı itfaiyeci çizmeleriyle ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. İstanbul Silivri'de bir yangına giden itfaiye ekipleri, alınan yeni çizmeleri kullandı. Alevlere müdahale sırasında itfaiyelerden birinin ayağına vida girdi. Alınan çizmelerin ihale şartnamesine de uymadığı ve çizmelerin tabanlarının çelik plaka ile kaplanmadığı ortaya çıktı.
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