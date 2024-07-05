O cismi gören telefona sarıldı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Sakarya ve birçok ilde gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdı. Gökyüzünde belirerek düşen ve göktaşı olduğu iddia edilen cisim adeta geceyi gündüze çevirdi. Cismin düştüğünü görenler telefonlara sarılarak o anları saniye saniye kaydetti.

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