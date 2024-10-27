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Nusaybinli gençlerden birlik beraberlik mesajı

Nusaybinli gençlerden birlik beraberlik mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 11:38
Nusaybinli gençler, pedal çevirdi ve sınırın sıfır noktasında birlik beraberlik mesajı verdi. Etkinliğe birçok genç katıldı.
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Nusaybinli gençlerden birlik beraberlik mesajı
Nusaybinli gençlerden birlik beraberlik mesajı
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