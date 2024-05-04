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Nusaybin'de iş yerine silahlı saldırı kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 12:17
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2 şüphelinin motosikletle gelip iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.
Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı kamerada
Nusaybin'de iş yerine silahlı saldırı kamerada
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